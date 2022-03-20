Американцы в прямом эфире осудили тотальную русофобию Запада. «Это как расизм»

20 марта 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В США считают, что преследования россиян зашли слишком далеко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил русофобию на Западе с расизмом. Об этом он высказался в программе «Реальное время». «Я чувствую, что мы делаем в этой стране, это то, что все русские плохие и каждый русский плохой. И, во-первых, это несправедливо. Если бы они не были белыми, мне кажется, мы бы назвали это расизмом», — сказал Махер на шоу, передает британская газета Daily Mail. Ведущий также раскритиковал «культуру отмены», которую направили против россиян. Его поддержали остальные собеседники. Специалист по данным Кристен Солтис Андерсон отметила, что преследования россиян зашли «слишком далеко». Она привела в пример случай с пианистом Александром Малофеевым, который не смог выступить с концертом в Канаде, потому что он русский. Физик-ядерщик и генеральный директор Energy Futures Initiative Эрнест Мониш раскритиковал решение западных стран разорвать связи с Россией. По его словам, даже после кризиса отношений в 2014 году сохранялось общение между НАТО и Москвой. Россияне столкнулись с травлей за границей после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Ранее американская журналистка Лара Логан заявила, что СМИ Запада вынуждают врать о ситуации на Украине и представлять действия Москвы в негативном свете. По ее словам, в медиа никогда не было такого количества дезинформации. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию и отрицание русской культуры. Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов также отмечал, что борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил русофобию на Западе с расизмом. Об этом он высказался в программе «Реальное время». «Я чувствую, что мы делаем в этой стране, это то, что все русские плохие и каждый русский плохой. И, во-первых, это несправедливо. Если бы они не были белыми, мне кажется, мы бы назвали это расизмом», — сказал Махер на шоу, передает британская газета Daily Mail. Ведущий также раскритиковал «культуру отмены», которую направили против россиян. Его поддержали остальные собеседники. Специалист по данным Кристен Солтис Андерсон отметила, что преследования россиян зашли «слишком далеко». Она привела в пример случай с пианистом Александром Малофеевым, который не смог выступить с концертом в Канаде, потому что он русский. Физик-ядерщик и генеральный директор Energy Futures Initiative Эрнест Мониш раскритиковал решение западных стран разорвать связи с Россией. По его словам, даже после кризиса отношений в 2014 году сохранялось общение между НАТО и Москвой. Россияне столкнулись с травлей за границей после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Ранее американская журналистка Лара Логан заявила, что СМИ Запада вынуждают врать о ситуации на Украине и представлять действия Москвы в негативном свете. По ее словам, в медиа никогда не было такого количества дезинформации. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию и отрицание русской культуры. Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов также отмечал, что борьба со всем русским в Европе граничит с расизмом.