Журналистка из США заявила о дезинформации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные СМИ вынуждены распространять ложную информацию о ситуации на Украине и показывать действия России с негативной стороны. С таким заявлением выступила американская журналистка Лара Логан.

«На мой взгляд, сейчас очень много дезинформации, мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного. Нас загнали в рамки», — высказалась Логан в эфире телеканала Real America’s Voice, передает ТАСС.

По ее словам, СМИ вынуждены верить всему плохому о России и любить Украину. Западные СМИ отрицают реальность происходящего на Украине и не видят факты нацизма, считает журналистка. США и американские разведывательные ведомства финансировали и вооружали нацистов на Украине, отметила Логан.

Она также считает, что действия России с самого начала спецоперации были выверенными. Журналистка заявила, что не верила высказываниям о трудностях, которые испытываются вооруженные силы РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал на Украине спецоперацию. По его словам, это нужно для демилитаризации и денацификации Украины. При этом у России нет цели оккупировать Украину, отмечал лидер страны. По мере успешного выполнения российской армией задач нарастает количество фейков и дезинформации, передает RT заявление Минобороны РФ.

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