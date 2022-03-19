В филиале «Россети Тюмень» нашли замену арестованному директору

Прежний руководитель был задержан ФСБ по подозрению во взяточничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Хотненко назначен исполняющим обязанности руководителя тюменского филиала компании «Россети Тюмень». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре предприятия. На своем посту Хотненко заменил Кирилла Стрельцова, задержанного ФСБ по подозрению во взяточничестве.

«В настоящий момент Сергей Викторович Хотненко исполняет обязанности директора филиала «Тюменские электрические сети», — рассказали в пресс-центре. Назначение состоялось сразу после ареста прежнего руководителя.

Стерльцов был задержан силовиками 4 марта. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ). 5 марта суд отправил экс-руководителя в СИЗО до 2 мая.