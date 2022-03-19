19 марта 2022
18 марта 2022

В филиале «Россети Тюмень» нашли замену арестованному директору

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение
Прежний руководитель был задержан ФСБ по подозрению во взяточничестве Фото:

Сергей Хотненко назначен исполняющим обязанности руководителя тюменского филиала компании «Россети Тюмень». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре предприятия. На своем посту Хотненко заменил Кирилла Стрельцова, задержанного ФСБ по подозрению во взяточничестве.

«В настоящий момент Сергей Викторович Хотненко исполняет обязанности директора филиала «Тюменские электрические сети», — рассказали в пресс-центре. Назначение состоялось сразу после ареста прежнего руководителя.

Стерльцов был задержан силовиками 4 марта. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ). 5 марта суд отправил экс-руководителя в СИЗО до 2 мая.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сергей Хотненко назначен исполняющим обязанности руководителя тюменского филиала компании «Россети Тюмень». Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре предприятия. На своем посту Хотненко заменил Кирилла Стрельцова, задержанного ФСБ по подозрению во взяточничестве. «В настоящий момент Сергей Викторович Хотненко исполняет обязанности директора филиала «Тюменские электрические сети», — рассказали в пресс-центре. Назначение состоялось сразу после ареста прежнего руководителя. Стерльцов был задержан силовиками 4 марта. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ). 5 марта суд отправил экс-руководителя в СИЗО до 2 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...