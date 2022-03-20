20 марта 2022

«ВкусВилл» в Екатеринбурге закрылся, проработав три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, вкусвилл, магазин вкусвилл
«ВкусВилл» позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания Фото:

Один из двух магазинов федеральной сети «ВкусВилл» в Екатеринбурге закрылся после трех месяцев работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера, точка по адресу Челюскинцев, 25 — возле железнодорожного вокзала — оказалась недостаточно эффективной.

«Мы закрываем один из двух магазинов „ВкусВилл“ в Екатеринбурге. Магазин показал низкий уровень эффективности, поэтому было принято решение о закрытии. Для „ВкусВилла“ это обычная практика, команда сотрудников займется развитием новых магазинов в других городах», — рассказали агентству в пресс-службе сети. Ранее по той же причине была закрыта точка в Перми.

В компании уточнили, что второй екатеринбургский магазин по адресу Куйбышева, 21 продолжает работу. Кроме того, в городе продолжает работать доставка онлайн-заказов.

«ВкусВилл» на улице Челюскинцев был открыт в середине декабря 2021 года. За месяц до этого компания анонсировала, что запустит свои магазины в Екатеринбурге — первые среди всех регионов УрФО. 15 марта «ВкусВилл» официально открылся в Челябинске.

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Один из двух магазинов федеральной сети «ВкусВилл» в Екатеринбурге закрылся после трех месяцев работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера, точка по адресу Челюскинцев, 25 — возле железнодорожного вокзала — оказалась недостаточно эффективной. «Мы закрываем один из двух магазинов „ВкусВилл“ в Екатеринбурге. Магазин показал низкий уровень эффективности, поэтому было принято решение о закрытии. Для „ВкусВилла“ это обычная практика, команда сотрудников займется развитием новых магазинов в других городах», — рассказали агентству в пресс-службе сети. Ранее по той же причине была закрыта точка в Перми. В компании уточнили, что второй екатеринбургский магазин по адресу Куйбышева, 21 продолжает работу. Кроме того, в городе продолжает работать доставка онлайн-заказов. «ВкусВилл» на улице Челюскинцев был открыт в середине декабря 2021 года. За месяц до этого компания анонсировала, что запустит свои магазины в Екатеринбурге — первые среди всех регионов УрФО. 15 марта «ВкусВилл» официально открылся в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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