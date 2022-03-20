«ВкусВилл» в Екатеринбурге закрылся, проработав три месяца

«ВкусВилл» позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Один из двух магазинов федеральной сети «ВкусВилл» в Екатеринбурге закрылся после трех месяцев работы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ритейлера, точка по адресу Челюскинцев, 25 — возле железнодорожного вокзала — оказалась недостаточно эффективной.

«Мы закрываем один из двух магазинов „ВкусВилл“ в Екатеринбурге. Магазин показал низкий уровень эффективности, поэтому было принято решение о закрытии. Для „ВкусВилла“ это обычная практика, команда сотрудников займется развитием новых магазинов в других городах», — рассказали агентству в пресс-службе сети. Ранее по той же причине была закрыта точка в Перми.

В компании уточнили, что второй екатеринбургский магазин по адресу Куйбышева, 21 продолжает работу. Кроме того, в городе продолжает работать доставка онлайн-заказов.

«ВкусВилл» на улице Челюскинцев был открыт в середине декабря 2021 года. За месяц до этого компания анонсировала, что запустит свои магазины в Екатеринбурге — первые среди всех регионов УрФО. 15 марта «ВкусВилл» официально открылся в Челябинске.