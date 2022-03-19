19 марта 2022
18 марта 2022

У дома убитой в Тюмени школьницы появится пункт полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у дома Судостроителей 40, где проживает задержанный по подозрению в причастности к убийству Насти Муравьевой. Тюмень, полиция, судостроителей 40
Участковых хотят разместить в нескольких десятках метров от места убийства ребенка Фото:
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Муниципальное помещение, находящееся в двух домах от места убийства 8-летней школьницы в тюменском районе «Лесобаза», отдали под размещение участкового пункта полиции. Такие данные приводятся в приказе департамента имущественных отношений администрации города.

«Внести изменения в приказ „Об утверждении перечня муниципальных нежилых помещений, предназначенных для размещения участковых уполномоченных полиции“. Дополнить нежилым помещением по адресу: Судостроителей, дом 34», — говорится в приказе депимущества администрации Тюмени, размещенном на портале для официального опубликования документов мэрии.

Участковым предстоит размещаться на 15 квадратных метрах. Здание, в котором им выделили помещение, расположено в нескольких десятков метров от домов, где проживала (Судостроителей, 38) и была убита (Судостроителей, 40) 8-летняя тюменская школьница. В настоящее время ее предполагаемый убийца находится в СИЗО, обвинительное заключение по его делу поступило в суд, который сам мужчина требует провести с участием присяжных.

URA.RU запросило информацию о появлении нового пункта полиции в УМВД по Тюменской области. Аналогичные данные запрошены у мэрии Тюмени. Ответы ожидаются.

Обновлено (21.03.2022, 18:14): «УМВД региона само определяет, какие и где помещения ему нужны, исходя из плотности населения на участке и наличия участковых. Потребность у управления в этом районе была, они обратились в мэрию с просьбой о выделении помещения», — прокомментировали ситуацию в администрации Тюмени.

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Муниципальное помещение, находящееся в двух домах от места убийства 8-летней школьницы в тюменском районе «Лесобаза», отдали под размещение участкового пункта полиции. Такие данные приводятся в приказе департамента имущественных отношений администрации города. «Внести изменения в приказ „Об утверждении перечня муниципальных нежилых помещений, предназначенных для размещения участковых уполномоченных полиции“. Дополнить нежилым помещением по адресу: Судостроителей, дом 34», — говорится в приказе депимущества администрации Тюмени, размещенном на портале для официального опубликования документов мэрии. Участковым предстоит размещаться на 15 квадратных метрах. Здание, в котором им выделили помещение, расположено в нескольких десятков метров от домов, где проживала (Судостроителей, 38) и была убита (Судостроителей, 40) 8-летняя тюменская школьница. В настоящее время ее предполагаемый убийца находится в СИЗО, обвинительное заключение по его делу поступило в суд, который сам мужчина требует провести с участием присяжных. URA.RU запросило информацию о появлении нового пункта полиции в УМВД по Тюменской области. Аналогичные данные запрошены у мэрии Тюмени. Ответы ожидаются. Обновлено (21.03.2022, 18:14): «УМВД региона само определяет, какие и где помещения ему нужны, исходя из плотности населения на участке и наличия участковых. Потребность у управления в этом районе была, они обратились в мэрию с просьбой о выделении помещения», — прокомментировали ситуацию в администрации Тюмени.
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