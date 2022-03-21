Свердловчанка рассказала, на что потратила выигранный миллион

Часть приза отложили как «подушку безопасности» на будущее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работница хлебозавода Екатеринбурга Елена Фоничкина на выигранные в лотерее деньги построила баню и часть суммы отложила на будущее. Об этом женщина рассказала пресс-службе «Столото».

«Жительнице Екатеринбурга Елене Фоничкиной крупно повезло в 423-м тираже государственной „Жилищной лотереи“. Она выиграла загородный дом стоимостью миллион рублей и дополнительно 100 000 рублей на его обустройство. Участница оформила выигрыш деньгами и часть потратила на постройку бани, а оставшиеся средства отложила на будущее», — передали рассказ победительницы сотрудники «Столото».

Екатеринбурженка рассказала, что работает укладчицей-упаковщицей на хлебозаводе. В свободное время она выезжает за город в сад, где отдыхает вместе с семьей и наслаждается природой. Именно там победительница и построила баню. «Розыгрыш по телевизору не смотрела, рано утром ушла на работу. Результаты проверила позже. Из трех билетов выигрышным оказался только один, зато какой! Нужно было видеть и слышать, как я радовалась победе!», — поделилась эмоциями Елена.

Свердловчанин ранее рассказал, на что потратил полмиллиарда выигрыша в «Столото». Он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким.

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