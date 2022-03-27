Свердловские чиновники срывают проект, обещанный Куйвашевым

В Талице не успевают построить боксерский центр, который был запланирован еще в 2018 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительство центра бокса в Талице (Свердловская область) остановилось из-за проблем с финансированием со стороны областного минспорта. О регулярных проблемах с профильным ведомством заявил URA.RU директор подрядной организации ООО «ТСК — 2» Андрей Яровиков и источники агентства, знакомые с деталями проекта.

«Проблема была в том, что строительство курировала начальник отдела развития спортивной инфраструктуры минспорта Свердловской области Ирина Буранова. Не обладая опытом строительства, она пытается управлять процессом. В конечном итоге получился тупик», — рассказал Яровиков.

По его словам, заказчик без конкурсов заключил контакт на строительный контроль с ООО «Универсалстрой» (Екатеринбург), хотя эту функцию успешно выполняла местная компания (ООО «СУ-6»). «Нам прислали приказ о назначении человека, который будет осуществлять строительный контроль. При этом замечания и указания нам приходят от Александра Васильева. Все назначения проходили без официальных конкурсов и нас не уведомляли», — уточнил директор подрядной организации.

Контракт на строительство центра бокса в Талице за 254,9 млн рублей с ООО «ТСК — 2» был заключен 13 апреля 2021 года. Заказчиком выступала Пышминская спортивная школа Олимпийского резерва по велоспорту (структура минспорта Свердловской области, — прим. ред.). Источник URA.RU сообщает, что изначально конкурс на строительство центра бокса могли провести скрыто.

«Непонятно, почему конкурс на строительство центра бокса в Талице объявила школа Олимпийского резерва по велоспорту из Пышмы. Где бокс, а где велоспорт? Где Пышма и где Талица? Складывается ощущение, что его хотели спрятать и сделать ручным», -рассказал собеседник.

Советник генсекретаря Федерации бокса России по социальным вопросам Михаил Кайгородов в беседе с URA.RU сообщил, что в курсе ситуации со строительством центра бокса в Талице. «Мы выезжали на место. Инспекционный визит показал, что строительство центра бокса в Талице идет очень медленным темпом. Проще сказать, что процесс встал. Мы уже встретились с мэром Талицы и выяснили в чем состоит проблема. Сейчас работаем над решением всех вопросов», — уточнил Кайгородов.

Получить оперативные комментарии в свердловском Минспорта и департаменте информационной политики правительства региона не удалось. Туда были отправлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были.

Решение о строительства центра бокса в Талице и еще в четырех муниципалитетах Свердловской области было принято в 2018 году. Соответствующее соглашение подписали губернатор Евгений Куйвашев и Умар Кремлев, который тогда занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России. С декабря 2020 года он является президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Сдать готовый объект планировалось 31 декабря 2022 года. Подрядчик считает, что из-за проблем с финансированием эти сроки придется сдвинуть.

Соглашение в 2018 году подписали губернатор Евгений Куйвашев и Умар Кремлев, который тогда занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России Фото: правительство Свердловской области

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