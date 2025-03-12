Екатеринбуржец стал миллионером после подарка жены на 23 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подарок для супруга потянул на миллион
Подарок для супруга потянул на миллион

Психолог из Екатеринбурга Татьяна Холодова купила мужу на 23 февраля три лотерейных билета, и один из них оказался на миллион рублей. Женщина рассказала, что доверилась интуиции, что и принесло ей удачу.

«Муж отправил меня за билетами, можно сказать, заставил купить ему подарок на 23 февраля. Когда выбирала, сперва взяла в руки этот заветный билет, потом положила обратно, а потом снова к нему вернулась. Есть ощущение, что я могу в счастливом состоянии почувствовать, выиграет ли билет. Потоки, они как лучики: важно успеть принять и поймать. Чем счастливее человек, тем выше у него интуиция», — процитировали в компании «Столото» Холодову.

Она призналась, что миллионом будет распоряжаться муж, поскольку счастливый билет был подарком ему на праздник. Сама женщина работает психологом и увлекается арт-терапией. Ранее она никогда не участвовала в лотереях.

Татьяна впервые купила билеты и один сразу выиграл миллион
Татьяна впервые купила билеты и один сразу выиграл миллион
Женщина уверена, что человек в счастливом состоянии обладает высокой интуицией
Женщина уверена, что человек в счастливом состоянии обладает высокой интуицией

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Психолог из Екатеринбурга Татьяна Холодова купила мужу на 23 февраля три лотерейных билета, и один из них оказался на миллион рублей. Женщина рассказала, что доверилась интуиции, что и принесло ей удачу. «Муж отправил меня за билетами, можно сказать, заставил купить ему подарок на 23 февраля. Когда выбирала, сперва взяла в руки этот заветный билет, потом положила обратно, а потом снова к нему вернулась. Есть ощущение, что я могу в счастливом состоянии почувствовать, выиграет ли билет. Потоки, они как лучики: важно успеть принять и поймать. Чем счастливее человек, тем выше у него интуиция», — процитировали в компании «Столото» Холодову. Она призналась, что миллионом будет распоряжаться муж, поскольку счастливый билет был подарком ему на праздник. Сама женщина работает психологом и увлекается арт-терапией. Ранее она никогда не участвовала в лотереях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...