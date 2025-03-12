Психолог из Екатеринбурга Татьяна Холодова купила мужу на 23 февраля три лотерейных билета, и один из них оказался на миллион рублей. Женщина рассказала, что доверилась интуиции, что и принесло ей удачу.
«Муж отправил меня за билетами, можно сказать, заставил купить ему подарок на 23 февраля. Когда выбирала, сперва взяла в руки этот заветный билет, потом положила обратно, а потом снова к нему вернулась. Есть ощущение, что я могу в счастливом состоянии почувствовать, выиграет ли билет. Потоки, они как лучики: важно успеть принять и поймать. Чем счастливее человек, тем выше у него интуиция», — процитировали в компании «Столото» Холодову.
Она призналась, что миллионом будет распоряжаться муж, поскольку счастливый билет был подарком ему на праздник. Сама женщина работает психологом и увлекается арт-терапией. Ранее она никогда не участвовала в лотереях.
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