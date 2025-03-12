На праймериз ЕР в Челябинске заявился артиллерист из Екатеринбурга

Первым кандидатом, заявившимся на праймериз «Единой России» в депутаты заксобрания Челябинской области, стал офицер-артиллерист из Екатеринбурга Сергей Омельченко. Об этом сообщается на сайте праймериз.
«Омельченко Сергей Владимирович, 46 лет. Директор ООО „Интеллект“. Образование высшее. Окончил Екатеринбургский артиллерийский институт, Михайловскую военную артиллерийскую академию, Тюменский филиал военной академии сухопутных войск ВС РФ, Уральский государственный педагогический университет. Баллотируется по партийному списку», — сообщается на сайте праймериз.
На фото Омельченко в военной форме с погонами подполковника. На кителе восемь медалей.
По данным из открытых источников, ООО «Интеллект» зарегистрировано в Екатеринбурге. В паблике компании в соцсетях сообщается, что Омельченко имеет звание кандидата технических наук и работает также доцентом в Уральском педагогическом университете.
Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Первые кандидатуры на предварительных выборах в Челябинской области появились 11 марта. Они выдвинулись на муниципальные выборы в Миассе и Еткульском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.