Происшествия В Екатеринбурге в троллейбусе нашли труп 12 марта 2025 в 11:35 Размер текста - 17 + ЧП произошло в Орджоникидзевском районе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге в троллейбусе обнаружили труп. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 11 марта в Орджоникидзевском районе. «По предварительным данным, в салоне скончался 50-летний мужчина. Признаков криминала нет», — сообщил инсайдер агентства. Тело направлено на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в троллейбусе обнаружили труп. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 11 марта в Орджоникидзевском районе. «По предварительным данным, в салоне скончался 50-летний мужчина. Признаков криминала нет», — сообщил инсайдер агентства. Тело направлено на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям