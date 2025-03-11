11 марта 2025

В Екатеринбурге в троллейбусе нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, троллейбус, провода, троллейбусный парк, городской парк, троллейбусное депо, рога троллейбуса
ЧП произошло в Орджоникидзевском районе Фото:

В Екатеринбурге в троллейбусе обнаружили труп. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.

По его словам, ЧП произошло 11 марта в Орджоникидзевском районе. «По предварительным данным, в салоне скончался 50-летний мужчина. Признаков криминала нет», — сообщил инсайдер агентства.

Тело направлено на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге в троллейбусе обнаружили труп. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. По его словам, ЧП произошло 11 марта в Орджоникидзевском районе. «По предварительным данным, в салоне скончался 50-летний мужчина. Признаков криминала нет», — сообщил инсайдер агентства. Тело направлено на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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