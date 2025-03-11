В Екатеринбурге в троллейбусе нашли труп

ЧП произошло в Орджоникидзевском районе
В Екатеринбурге в троллейбусе обнаружили труп. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник.
По его словам, ЧП произошло 11 марта в Орджоникидзевском районе. «По предварительным данным, в салоне скончался 50-летний мужчина. Признаков криминала нет», — сообщил инсайдер агентства.
Тело направлено на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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