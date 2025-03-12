Сырский уволил генерала ВСУ, виновного в преступлениях под Курском

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова* (внесен в список террористов и экстремистов), которого считают причастным к преступлениям в Курской области. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его», — написала Безуглая в своем telegram-канале. Она заявила, что главнокомандующий избавляется от генерала в критический момент, несмотря на несогласие главы оперативного командования «Север» Михаила Драпатого и личного состава.
В сентябре 2024 года Следственный комитет России открыл уголовное дело против Красильникова. По версии ведомства, он обвиняется в организации убийств и попыток убийства нескольких человек, включая должностных лиц, совершенных группой с использованием опасных методов из-за политической и идеологической вражды, а также в умышленной порче имущества, терроризме, незаконном обороте оружия и других преступлениях, предусмотренных российским Уголовным кодексом.
Согласно данным следствия, 6 августа 2024 года под командованием Красильникова украинские военные незаконно пересекли границу России в Курской области. Там они провели ракетные обстрелы и атаки дронами, нанеся ущерб жилым домам, гражданской инфраструктуре и автомобилям.
*Дмитрий Красильников внесен Минюстом РФ в список экстремистов и террористов
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