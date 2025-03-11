Свердловчане массово запрещают брать себе кредиты

В Свердловской области более 100 тысяч человек поставили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщили в Минцифры России.
«В каких регионах самозапрет ставят чаще всего: Москва — 951 тысяч, Санкт-Петербург — 388 тысяч ... Свердловская область — 160 тысяч», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за десять дней работы сервиса возможностью запретить себе выдавать кредиты воспользовались пять миллионов раз.
1 марта на Госуслугах появился сервис по самозапрету на кредиты и займы. Есть два варианта запретов — полный и частичный. Можно полностью запретить выдавать себе кредиты, а можно ограничить только дистанционное оформление микрозаймов. Около 90% пользователей функцией запрета выбирают первый вариант.
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