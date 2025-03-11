11 марта 2025

Свердловчане массово запрещают брать себе кредиты

За десять дней 160 тысяч свердловчан поставили самозапрет на оформление кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь на Госуслугах появилась возможность запретить себе брать кредиты
Теперь на Госуслугах появилась возможность запретить себе брать кредиты Фото:

В Свердловской области более 100 тысяч человек поставили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщили в Минцифры России.

«В каких регионах самозапрет ставят чаще всего: Москва — 951 тысяч, Санкт-Петербург — 388 тысяч ... Свердловская область — 160 тысяч», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за десять дней работы сервиса возможностью запретить себе выдавать кредиты воспользовались пять миллионов раз. 

1 марта на Госуслугах появился сервис по самозапрету на кредиты и займы. Есть два варианта запретов — полный и частичный. Можно полностью запретить выдавать себе кредиты, а можно ограничить только дистанционное оформление микрозаймов. Около 90% пользователей функцией запрета выбирают первый вариант. 

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В Свердловской области более 100 тысяч человек поставили самозапрет на выдачу кредитов и займов. Об этом сообщили в Минцифры России. «В каких регионах самозапрет ставят чаще всего: Москва — 951 тысяч, Санкт-Петербург — 388 тысяч ... Свердловская область — 160 тысяч», — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за десять дней работы сервиса возможностью запретить себе выдавать кредиты воспользовались пять миллионов раз.  1 марта на Госуслугах появился сервис по самозапрету на кредиты и займы. Есть два варианта запретов — полный и частичный. Можно полностью запретить выдавать себе кредиты, а можно ограничить только дистанционное оформление микрозаймов. Около 90% пользователей функцией запрета выбирают первый вариант. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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