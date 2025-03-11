11 марта 2025

Прокуратура Екатеринбурга закрыла медцентр, где под прикрытием работал рехаб

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные заявляли, что в «Здоровом поколении» якобы лечили наркоманов (архивное фото)
Местные заявляли, что в «Здоровом поколении» якобы лечили наркоманов (архивное фото) Фото:

Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в медицинском центре «Здоровое поколение» (ул. Юмашева, 13), в котором под прикрытием, предположительно, работала наркология. Организации направили исковое заявление о прекращении деятельности, следует из решения надзорного ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU.

«В результате проверочных мероприятий выявлены нарушения законодательства о здравоохранении, о лицензировании отдельных видов деятельности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности. <…> Наряду с этим, прокуратурой города направлено исковое заявление к ООО „Здоровое поколение“ о прекращении деятельности по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 13», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что в адрес компании составлены протоколы по ч.1 ст. 6.3, ч. 4 ст. 14.1, ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

О том, что в их доме работает рехаб, жители ЖК «Адмиральский» рассказали URA.RU в феврале. Услуги в стационаре, по заявлениям местных, оказывали без лицензии для лечения наркомании. При этом учредитель ООО «Здоровое поколение» Оксана Мишра это опровергала. Тогда участник инициативной группы рассказывал URA.RU, что у некоторых врачей якобы нет квалификации, а в самом центре могут быть и нарушения, связанные с медкартами и одеждой персонала.

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Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в медицинском центре «Здоровое поколение» (ул. Юмашева, 13), в котором под прикрытием, предположительно, работала наркология. Организации направили исковое заявление о прекращении деятельности, следует из решения надзорного ведомства, которое есть в распоряжении URA.RU . «В результате проверочных мероприятий выявлены нарушения законодательства о здравоохранении, о лицензировании отдельных видов деятельности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности. <…> Наряду с этим, прокуратурой города направлено исковое заявление к ООО „Здоровое поколение“ о прекращении деятельности по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 13», — говорится в ответе ведомства. Отмечается, что в адрес компании составлены протоколы по ч.1 ст. 6.3, ч. 4 ст. 14.1, ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. О том, что в их доме работает рехаб, жители ЖК «Адмиральский» рассказали URA.RU в феврале. Услуги в стационаре, по заявлениям местных, оказывали без лицензии для лечения наркомании. При этом учредитель ООО «Здоровое поколение» Оксана Мишра это опровергала. Тогда участник инициативной группы рассказывал URA.RU , что у некоторых врачей якобы нет квалификации, а в самом центре могут быть и нарушения, связанные с медкартами и одеждой персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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