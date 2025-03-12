Перенесено начало строительства тоннеля через Исеть в центре Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга второй раз переносят начало строительства тоннеля через реку Исеть под улицей Куйбышева, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Новая дата неизвестна, однако изначально работы должны были начаться 24 февраля, а затем 11 марта.
«С роков точных мы не знаем, они плавают по разным причинам. Начавшиеся на „УГМК-Арене“ игры, которые пройдут весь март. Это вполне веская причина не закрывать движение. Поэтому ждем апреля», — следует из поста.
Длина тоннеля составит 87 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
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