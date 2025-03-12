Перенесено начало строительства тоннеля через Исеть в центре Екатеринбурга

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Тоннель проведут под улицей Куйбышева
Тоннель проведут под улицей Куйбышева Фото:

Власти Екатеринбурга второй раз переносят начало строительства тоннеля через реку Исеть под улицей Куйбышева, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Новая дата неизвестна, однако изначально работы должны были начаться 24 февраля, а затем 11 марта.

«С роков точных мы не знаем, они плавают по разным причинам. Начавшиеся на „УГМК-Арене“ игры, которые пройдут весь март. Это вполне веская причина не закрывать движение. Поэтому ждем апреля», — следует из поста.

Длина тоннеля составит 87 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.

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Власти Екатеринбурга второй раз переносят начало строительства тоннеля через реку Исеть под улицей Куйбышева, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. Новая дата неизвестна, однако изначально работы должны были начаться 24 февраля, а затем 11 марта. «С роков точных мы не знаем, они плавают по разным причинам . Начавшиеся на „УГМК-Арене“ игры, которые пройдут весь март. Это вполне веская причина не закрывать движение. Поэтому ждем апреля», — следует из поста. Длина тоннеля составит 87 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение. Проект за 370 миллионов рублей планируют завершить до ноября 2025-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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