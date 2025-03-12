Бастрыкина ждут в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
По одной из версий, Александр Бастрыкин представит нового шефа областного СК Фото:

В Екатеринбурге ждут приезда главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

По его словам, Бастрыкин будет в столице Урала 14 марта. «Он будет представлять нового начальника свердловского СК Богдана Францишко», — отметил собеседник агентства.

Второй источник опроверг эти сведения, заявив, что ожидается визит других представителей Центрального аппарата СКР. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко, который в марте прошлого года сменил Анатолия Надбитова.

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В Екатеринбурге ждут приезда главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. По его словам, Бастрыкин будет в столице Урала 14 марта. «Он будет представлять нового начальника свердловского СК Богдана Францишко», — отметил собеседник агентства. Второй источник опроверг эти сведения, заявив, что ожидается визит других представителей Центрального аппарата СКР. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ будет опубликован, как только поступит. О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко, который в марте прошлого года сменил Анатолия Надбитова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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