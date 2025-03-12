Бастрыкина ждут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ждут приезда главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
По его словам, Бастрыкин будет в столице Урала 14 марта. «Он будет представлять нового начальника свердловского СК Богдана Францишко», — отметил собеседник агентства.
Второй источник опроверг эти сведения, заявив, что ожидается визит других представителей Центрального аппарата СКР. URA.RU направило запрос в ведомство. Ответ будет опубликован, как только поступит.
О назначении генерал-майора Францишко URA.RU сообщило 25 февраля. Ранее он руководил курганским СК. До него начальником свердловского Следкома был Константин Мирошниченко, который в марте прошлого года сменил Анатолия Надбитова.
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