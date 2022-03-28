В Кремле ответили на жалобы Европы из-за ультиматума Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия «не будет заниматься благотворительностью» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не будет бесплатно поставлять газ странам Европы, которые пожаловались, что не могут оплачивать топливо в рублях. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Процесс поставок весьма сложный: это не покупка товара в магазине и оплата на кассе. Если [страны Европы] откажутся платить в рублях, будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем поставлять газ бесплатно, — это однозначно. Заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными, обяжут платить за энергоносители в рублях. В списке таких государств — страны Евросоюза, а также США, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Решение российского лидера об оплате газа, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают вариант покупки газа за рубли.

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Россия не будет бесплатно поставлять газ странам Европы, которые пожаловались, что не могут оплачивать топливо в рублях. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Процесс поставок весьма сложный: это не покупка товара в магазине и оплата на кассе. Если [страны Европы] откажутся платить в рублях, будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем поставлять газ бесплатно, — это однозначно. Заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — прокомментировал представитель Кремля. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными, обяжут платить за энергоносители в рублях. В списке таких государств — страны Евросоюза, а также США, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Решение российского лидера об оплате газа, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают вариант покупки газа за рубли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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