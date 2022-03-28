В Кремле ответили на жалобы Европы из-за ультиматума Путина

28 марта 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия «не будет заниматься благотворительностью» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет бесплатно поставлять газ странам Европы, которые пожаловались, что не могут оплачивать топливо в рублях. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Процесс поставок весьма сложный: это не покупка товара в магазине и оплата на кассе. Если [страны Европы] откажутся платить в рублях, будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем поставлять газ бесплатно, — это однозначно. Заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — прокомментировал представитель Кремля. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными, обяжут платить за энергоносители в рублях. В списке таких государств — страны Евросоюза, а также США, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Решение российского лидера об оплате газа, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают вариант покупки газа за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет бесплатно поставлять газ странам Европы, которые пожаловались, что не могут оплачивать топливо в рублях. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Процесс поставок весьма сложный: это не покупка товара в магазине и оплата на кассе. Если [страны Европы] откажутся платить в рублях, будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем поставлять газ бесплатно, — это однозначно. Заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», — прокомментировал представитель Кремля. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными, обяжут платить за энергоносители в рублях. В списке таких государств — страны Евросоюза, а также США, которые ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Решение российского лидера об оплате газа, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают вариант покупки газа за рубли.