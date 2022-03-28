Байден теряет союзников после слов о Путине

28 марта 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Союзники США отвернулись от Белого дома после жестких заявлений о президенте РФ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недипломатичные заявления президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине во время выступления в Варшаве вызвали резкое недовольство союзников США. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка. По словам журналиста, европейские партнеры выразили обеспокоенность, а критики заявили, что Байден еще больше разжигает напряженность в отношениях с Россией. Обозреватель отмечает, что союзники предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании, в свою очередь, вообще постарались дистанцироваться от его шокирующей речи, считает колумнист. Ранее Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в карьере президента. Кроме того, по мнению экс-главы ЦРУ, генерала Дэвида Петрэуса, у США будут проблемы из-за несдержанных высказываний их лидера. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недипломатичные заявления президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине во время выступления в Варшаве вызвали резкое недовольство союзников США. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Тони Чучка. По словам журналиста, европейские партнеры выразили обеспокоенность, а критики заявили, что Байден еще больше разжигает напряженность в отношениях с Россией. Обозреватель отмечает, что союзники предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании, в свою очередь, вообще постарались дистанцироваться от его шокирующей речи, считает колумнист. Ранее Байден заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в карьере президента. Кроме того, по мнению экс-главы ЦРУ, генерала Дэвида Петрэуса, у США будут проблемы из-за несдержанных высказываний их лидера.