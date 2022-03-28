Свердловские чиновники предложили сократить налоги для больниц

Если снизить земельный налог, то высвободившиеся средства смогут потратить на оборудование, медикаменты, зарплату врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы обратились к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой снизить земельный налог для медучреждений. Такое решение необходимо для развития сферы здравоохранения.

«Дело в том, что земельный налог больницы платят из выделяемых им субсидий. Если его снизить, то высвободившиеся средства главврачи смогут потратить на необходимое оборудование, медикаменты, зарплату врачам и ремонт зданий», — рассказал председатель комиссии по здравоохранению Константин Киселев.

Сегодня обращение депутатов должно поступить в мэрию. «Есть три сферы, у которых в эти трудные времена нельзя отнимать деньги. Это образование, культура и здравоохранение. В любой кризис они должны поддерживаться всеми средствами», — пояснил Киселев корреспонденту 66.RU.

По словам руководителя профильной комиссии, в документе прописано два варианта снижения налога. «Смотрите, все финансовые вопросы у нас вносятся администрацией. Первый вариант — выходить на нее с обращением, а потом уже мэрия выходит с инициативой на гордуму. Второй — регулировать этот вопрос при рассмотрении бюджета. Но самый оптимальный вариант — сесть за стол переговоров», — резюмировал чиновник.

Ранее URA.RU писало, что кредиторская задолженность медицинских организаций Курганской области выросла из-за нехватки специалистов и незапланированного увеличения расходов, связанных с COVID-19. Невыполнение планов по доходам вызвано недостатком врачей-специалистов и недооснащенность медицинским оборудованием. В результате организации недополучили доходы и не смогли выполнить часть расходных обязательств.

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