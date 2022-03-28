Жители Сургута не могут дозвониться до центра занятости населения

В сургутском центре занятости населения возникли проблемы с приемом телефонных звонков Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сургутяне не могут дозвониться до центра занятости населения. Об этом URA.RU сообщил один из горожан на условиях анонимности.

«Нашел в интернете указанные контактные телефоны, позвонил, включился автоответчик, который пообещал соединить с первым освободившимся специалистом. В итоге, спустя секунд 30 звонок просто сбрасывается. И так несколько раз подряд. А консультация при этом необходима. Видимо, придется ехать непосредственно в сам центр занятости», — сообщил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU сам попытался несколько раз дозвониться в сургутский центр занятости населения, однако ни разу сделать это не удалось. Директор учреждения Ирина Мочалова в разговоре с URA.RU предположила, что речь может идти о техническом сбое. «У нас к этому номеру подключено три телефона и люди должны соединиться с тем из специалистов, кто сейчас свободен на линии. Мы разберемся с тем, что произошло. В крайней случае, можно звонить в приемную, там дадут какую-то обратную связь для обратившегося человека», — рассказала Мочалова.

Ранее URA.RU сообщало, что работники западных брендовых магазинов, которые приостанавливают свою работу, были вынуждены уйти в отпуска или уволиться. Экономические санкции — реакция Евросоюза на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине. Она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике. Президент России Владимир Путин считает, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам