С 30 марта 2022 года можно будет создать новое предварительное заявление на зачисление ребенка в первый класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители будущих первоклассников в Екатеринбурге не знают, что делать с ранее заполненными заявлениями на зачисление в первый класс. Ситуацию обсуждают в школьных чатах, многие — с возмущением. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«В школе сказали, что надо заполнить заявление, которое будет сохранено как черновик. Я сделала это. Однако сегодня появилась информация, что черновик недействителен и его необходимо удалить. Так что теперь делать, не пойму», — жалуется Лидия, чья дочь пойдет в первый класс в одну из школ Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

По словам другой мамы, путаница возникла из-за противоречий между тем, что говорят в учебном заведении и что заявляют власти. «В школе говорят одно, а чиновники — другое, вот и возникла путаница. Теперь все родители в панике, у всех — своя версия событий. Начинают звонить на горячую линию Минобразования региона. Какой-то дурдом!», — поделилась мнением жительница Академического района города.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там сказали, что созданные во время тестирования на портале Госуслуг предварительные заявления будут недействительными для подачи 1 апреля. «Удалить черновики необходимо самостоятельно. Необходимо в профиле выбрать раздел „Заявления“, найти требуемое предварительное заявление и его удалить», — говорится в сообщении.

С 30 марта 2022 года можно будет создать новое предварительное заявление на зачисление ребенка в первый класс. «С 1 апреля будет возможность его отправить в назначенное время путем нажатия кнопки в личном кабинете портала Госуслуг „Отправить заявление“», — отметили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с 1 апреля появится возможность записи детей в первый класс на портале Госуслуг. Подать заявление на зачисление в первый класс по месту регистрации нужно до 30 июня. После подачи онлайн-заявления нужно предоставить документы в школу. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах.

Госуслуги внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на Госуслугах все справки, пособия и выплаты.

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