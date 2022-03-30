Россияне смогут получить туристическую визу во Францию с 1 апреля 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте французского посольства в Москве.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей. С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Франция приостановила выдачу шенгенских виз россиянам из-за коронавирусных ограничений. Запрет также коснулся продления действующих виз. С 2021 года французское консульство выдавало только краткосрочные визы, пишет «Национальная служба новостей».