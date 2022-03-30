Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Россияне смогут получить туристическую визу во Францию с 1 апреля 2022 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте французского посольства в Москве.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей. С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Франция приостановила выдачу шенгенских виз россиянам из-за коронавирусных ограничений. Запрет также коснулся продления действующих виз. С 2021 года французское консульство выдавало только краткосрочные визы, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте французского посольства в Москве. «Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей. С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — говорится в сообщении посольства. Ранее Франция приостановила выдачу шенгенских виз россиянам из-за коронавирусных ограничений. Запрет также коснулся продления действующих виз. С 2021 года французское консульство выдавало только краткосрочные визы, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...