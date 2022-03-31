Студента заставили разбираться с ЧОПом из-за оплошности УрФУ

01 апреля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ненастроенная турникетная система привела к конфликту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Охранник на пропускном пункте в екатеринбургский Институт фундаментального образования УрФУ вызвал ЧОП, чтобы разобраться со студентом, которому не выдали электронный пропуск. Об этом URA.RU рассказал сам студент, столкнувшийся с проблемой. «На пропуске в теплофак охранник не пропустил меня из-за того, что у меня не было электронного пропуска. Я ему показывал свой студенческий билет, объяснял, что электронный пропуск мне еще не сделали, но на него это не подействовало — он вызвал охрану. Может быть, посчитал меня за террориста, раз пропуска нет», — пояснил студент. Он уточнил, что в контактном центре УрФУ его перенаправили на службу пропусков, где ему также не смогли помочь. «Все документы я сдавал. Прививочный сертификат и фотографии загружал, но о том, что турникеты заработали, а пропуски не выдали, я не знал», — отметил учащийся УрФУ. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответа не поступило. По словам источника URA.RU в УрФУ, в гуманитарном институте деканат не в курсе, когда изготовят электронные пропуски. Ранее URA.RU писало, что для студентов УрФУ ввели обязательную вакцинацию. Замгубернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам оперштаба отметил, что невакцинированных студентов будут отстранять от занятий. Студенты также были обязаны предоставить до 17 января 2022 года в «Личный кабинет студента» сертификат о вакцинации от COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Охранник на пропускном пункте в екатеринбургский Институт фундаментального образования УрФУ вызвал ЧОП, чтобы разобраться со студентом, которому не выдали электронный пропуск. Об этом URA.RU рассказал сам студент, столкнувшийся с проблемой. «На пропуске в теплофак охранник не пропустил меня из-за того, что у меня не было электронного пропуска. Я ему показывал свой студенческий билет, объяснял, что электронный пропуск мне еще не сделали, но на него это не подействовало — он вызвал охрану. Может быть, посчитал меня за террориста, раз пропуска нет», — пояснил студент. Он уточнил, что в контактном центре УрФУ его перенаправили на службу пропусков, где ему также не смогли помочь. «Все документы я сдавал. Прививочный сертификат и фотографии загружал, но о том, что турникеты заработали, а пропуски не выдали, я не знал», — отметил учащийся УрФУ. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответа не поступило. По словам источника URA.RU в УрФУ, в гуманитарном институте деканат не в курсе, когда изготовят электронные пропуски. Ранее URA.RU писало, что для студентов УрФУ ввели обязательную вакцинацию. Замгубернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам оперштаба отметил, что невакцинированных студентов будут отстранять от занятий. Студенты также были обязаны предоставить до 17 января 2022 года в «Личный кабинет студента» сертификат о вакцинации от COVID-19.