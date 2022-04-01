01 апреля 2022

В центре Екатеринбурга иномарка влетела в такси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, железнодорожная станция, ночной город, вид сверху, екатеринбург пассажирский, транспортный хаб, железная дорога
Авария произошла около 4 утра Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Хохрякова столкнулись две иномарки, одна из которых была машиной такси. Инцидент произошел около 4 утра, сообщают очевидцы.

«Девушки заказали такси, но долго не могли его дождаться. Когда решили пойти в сторону машины, они увидели жуткую картину. С их слов, мужчина за рулем Ford Explorer поворачивал на светофоре и влетел в машину такси», — передает рассказ очевидцев портал E1.

Девушки заказывали такси через приложение Uber, пошли на место, где отображалась ожидавшая их Hyundai Solaris, и увидели ДТП. Сообщается, что пострадавших нет.

В городе начался сильный снегопад, из-за которого на дорогах образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Так, сообщалось, что на трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Хохрякова столкнулись две иномарки, одна из которых была машиной такси. Инцидент произошел около 4 утра, сообщают очевидцы. «Девушки заказали такси, но долго не могли его дождаться. Когда решили пойти в сторону машины, они увидели жуткую картину. С их слов, мужчина за рулем Ford Explorer поворачивал на светофоре и влетел в машину такси», — передает рассказ очевидцев портал E1. Девушки заказывали такси через приложение Uber, пошли на место, где отображалась ожидавшая их Hyundai Solaris, и увидели ДТП. Сообщается, что пострадавших нет. В городе начался сильный снегопад, из-за которого на дорогах образовались пробки. Кроме этого, в центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Так, сообщалось, что на трассе у Екатеринбурга машина врезалась в грузовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...