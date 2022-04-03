Песков заявил о лишней хромосоме у европейцев

У европейцев существует особый ген, которые мешает им находиться в нормальных отношениях с Россией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«У европейцев есть какой-то ген, который мешает им освободиться от этой шелухи и прибывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях друг к другу привыкнуть», — сказал Песков.
В ходе своего выступления представитель президента также заявил, что страны Запада «перешли грань разумного». По мнению Пескова, теперь они «способны на любые глупости». Однако пресс-секретарь президента отметил, что выход есть даже из такой сложной ситуации в отношениях с Евросоюзом, пишет RT.
У европейцев существует особый ген, которые мешает им находиться в нормальных отношениях с Россией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «У европейцев есть какой-то ген, который мешает им освободиться от этой шелухи и прибывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях друг к другу привыкнуть», — сказал Песков. В ходе своего выступления представитель президента также заявил, что страны Запада «перешли грань разумного». По мнению Пескова, теперь они «способны на любые глупости». Однако пресс-секретарь президента отметил, что выход есть даже из такой сложной ситуации в отношениях с Евросоюзом, пишет RT.