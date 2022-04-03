Песков заявил о лишней хромосоме у европейцев

03 апреля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Лишняя хромосома мешает европейцам нормально сосуществовать с Россией, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У европейцев существует особый ген, которые мешает им находиться в нормальных отношениях с Россией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «У европейцев есть какой-то ген, который мешает им освободиться от этой шелухи и прибывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях друг к другу привыкнуть», — сказал Песков. В ходе своего выступления представитель президента также заявил, что страны Запада «перешли грань разумного». По мнению Пескова, теперь они «способны на любые глупости». Однако пресс-секретарь президента отметил, что выход есть даже из такой сложной ситуации в отношениях с Евросоюзом, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У европейцев существует особый ген, которые мешает им находиться в нормальных отношениях с Россией. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «У европейцев есть какой-то ген, который мешает им освободиться от этой шелухи и прибывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует. Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю. Но можно и в этих условиях друг к другу привыкнуть», — сказал Песков. В ходе своего выступления представитель президента также заявил, что страны Запада «перешли грань разумного». По мнению Пескова, теперь они «способны на любые глупости». Однако пресс-секретарь президента отметил, что выход есть даже из такой сложной ситуации в отношениях с Евросоюзом, пишет RT.