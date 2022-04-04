«Роскосмос» поздравил НАТО с днем рождения. «Нам сверху видно все, ты так и знай»

04 апреля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

«Роскосмос» опубликовал фотографию штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, сделанную со спутника Фото: Пресс-служба Роскосмоса «Роскосмос» поздравил НАТО с днем рождения снимком со спутника. На нем изображена штаб-квартира организации в Брюсселе. «Нам сверху видно все, ты так и знай!» — так подписан снимок штаб-квартиры со спутника. Фотография опубликована в telegram-канале «Роскосмоса». Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана 4 апреля 1949 года (70 лет назад). Высший орган альянса — Совет НАТО — состоит из постоянных представителей государств-членов. Он обладает реальной властью и правом принятия решений по основным вопросам деятельности организации. Совет НАТО не реже двух раз в год проводит заседания на уровне глав МИД и министров обороны. Решения, касающиеся основных документов и приема в альянс новых членов, принимаются на саммитах. В день основания НАТО в Вашингтоне главы МИД 12 государств (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали Североатлантический договор для укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. В документе отмечено, что нападение на одно из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Роскосмос» поздравил НАТО с днем рождения снимком со спутника. На нем изображена штаб-квартира организации в Брюсселе. «Нам сверху видно все, ты так и знай!» — так подписан снимок штаб-квартиры со спутника. Фотография опубликована в telegram-канале «Роскосмоса». Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана 4 апреля 1949 года (70 лет назад). Высший орган альянса — Совет НАТО — состоит из постоянных представителей государств-членов. Он обладает реальной властью и правом принятия решений по основным вопросам деятельности организации. Совет НАТО не реже двух раз в год проводит заседания на уровне глав МИД и министров обороны. Решения, касающиеся основных документов и приема в альянс новых членов, принимаются на саммитах. В день основания НАТО в Вашингтоне главы МИД 12 государств (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали Североатлантический договор для укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. В документе отмечено, что нападение на одно из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его.