Улицы Челябинска после зимы помоют с мылом

04 апреля 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

На улицы Челябинска выведут дорожные пылесосы, снаряженные моющими растворами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Весенняя уборка улиц Челябинска пройдет с использованием моющих средств. Соответствующее поручение дала 4 апреля на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «В прошлом году мы использовали моющие средства, и стало ощутимо чище. Поставьте перед подрядчиками задачу закупить моющие средства, если этого еще не сделано, и убрать город с их применением», — распорядилась Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале администрации. Также мэр потребовала использовать длительное потепление, которое обещают синоптики в ближайшие дни. Это позволит задействовать воду при работе машин-пылесосов. Кроме того, дорожные службы должны сосредоточиться на уборке оставшихся в прошлого года листьев вдоль дорог и остановок, а также оттаявшего мусора. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Весенняя уборка улиц Челябинска пройдет с использованием моющих средств. Соответствующее поручение дала 4 апреля на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «В прошлом году мы использовали моющие средства, и стало ощутимо чище. Поставьте перед подрядчиками задачу закупить моющие средства, если этого еще не сделано, и убрать город с их применением», — распорядилась Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале администрации. Также мэр потребовала использовать длительное потепление, которое обещают синоптики в ближайшие дни. Это позволит задействовать воду при работе машин-пылесосов. Кроме того, дорожные службы должны сосредоточиться на уборке оставшихся в прошлого года листьев вдоль дорог и остановок, а также оттаявшего мусора.