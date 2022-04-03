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Улицы Челябинска после зимы помоют с мылом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пылеуборочная техника. Челябинск, уборка улиц, дорожная техника, пылесос, пылесборная машина, дворники
На улицы Челябинска выведут дорожные пылесосы, снаряженные моющими растворами (фото из архива) Фото:

Весенняя уборка улиц Челябинска пройдет с использованием моющих средств. Соответствующее поручение дала 4 апреля на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова.

«В прошлом году мы использовали моющие средства, и стало ощутимо чище. Поставьте перед подрядчиками задачу закупить моющие средства, если этого еще не сделано, и убрать город с их применением», — распорядилась Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале администрации.

Также мэр потребовала использовать длительное потепление, которое обещают синоптики в ближайшие дни. Это позволит задействовать воду при работе машин-пылесосов. Кроме того, дорожные службы должны сосредоточиться на уборке оставшихся в прошлого года листьев вдоль дорог и остановок, а также оттаявшего мусора.

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Весенняя уборка улиц Челябинска пройдет с использованием моющих средств. Соответствующее поручение дала 4 апреля на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова. «В прошлом году мы использовали моющие средства, и стало ощутимо чище. Поставьте перед подрядчиками задачу закупить моющие средства, если этого еще не сделано, и убрать город с их применением», — распорядилась Котова в ходе совещания, транслирующегося на YouTube-канале администрации. Также мэр потребовала использовать длительное потепление, которое обещают синоптики в ближайшие дни. Это позволит задействовать воду при работе машин-пылесосов. Кроме того, дорожные службы должны сосредоточиться на уборке оставшихся в прошлого года листьев вдоль дорог и остановок, а также оттаявшего мусора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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