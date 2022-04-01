В пермской школе разгорелся скандал из-за тетрадей и денег

Школу в Кировском районе Перми оштрафовали из-за рабочих тетрадей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Школу в Кировском районе Перми оштрафовали за то, что учитель решил использовать дополнительные рабочие тетради по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что преподаватель использовал рабочие тетради по предметам «Окружающий мир» и Русский язык», которые не предусмотрены образовательной программой. Указанные тетради были приобретены родителями за свой счет, что не отвечает принципам бесплатности образования», — сообщили на портале краевой прокуратуры.

Прокуратура выдала представление школе устранить нарушения и больше их не допускать. Учителя наказали. Кроме того, по инициативе прокуратуры школу привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В министерстве образования и науки Пермского края пояснили URA.RU, что родители не должны закупать никакую учебную литературу, даже если все родители согласны. «За счет средств краевого бюджета школы обеспечиваются всем необходимым учебным материалом. Собирать деньги с родителей на покупку рабочих тетрадей категорически запрещено», — указали URA.RU в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе поселка Марковский (Пермский край) в супе для учеников обнаружили мух. После этого в школе прошла дезинсекция.