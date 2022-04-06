Свердловский инженер рассказал, как потратит выигрыш в лотерею

Счастливчик разделит выигрыш с отцом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инженер-электроник из Свердловской области Сергей Петунин выиграл в лотерею «Русское лото» автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей и планирует разделить эти деньги на двоих с отцом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Отец покупает билеты всю жизнь, для него это — традиция. По его просьбе я проверил билет и на экране высветился приз — автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей», — рассказал счастливчик. Он уточнил, что решение забрать приз деньгами и разделить их напополам принял его отец.

Ранее в Свердловской области работница хлебозавода Екатеринбурга Елена Фоничкина выиграла в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью в миллион рублей и 100 тысяч на его обустройство. Фоничкина рассказала, что оформила выигрыш денежными средствами, часть потратила на строительство бани, а часть сберегла.