Свердловский инженер рассказал, как потратит выигрыш в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Счастливчик разделит выигрыш с отцом Фото:

Инженер-электроник из Свердловской области Сергей Петунин выиграл в лотерею «Русское лото» автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей и планирует разделить эти деньги на двоих с отцом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Отец покупает билеты всю жизнь, для него это — традиция. По его просьбе я проверил билет и на экране высветился приз — автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей», — рассказал счастливчик. Он уточнил, что решение забрать приз деньгами и разделить их напополам принял его отец.

Ранее в Свердловской области работница хлебозавода Екатеринбурга Елена Фоничкина выиграла в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью в миллион рублей и 100 тысяч на его обустройство. Фоничкина рассказала, что оформила выигрыш денежными средствами, часть потратила на строительство бани, а часть сберегла.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Инженер-электроник из Свердловской области Сергей Петунин выиграл в лотерею «Русское лото» автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей и планирует разделить эти деньги на двоих с отцом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Отец покупает билеты всю жизнь, для него это — традиция. По его просьбе я проверил билет и на экране высветился приз — автомобиль стоимостью 800 тысяч рублей», — рассказал счастливчик. Он уточнил, что решение забрать приз деньгами и разделить их напополам принял его отец. Ранее в Свердловской области работница хлебозавода Екатеринбурга Елена Фоничкина выиграла в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью в миллион рублей и 100 тысяч на его обустройство. Фоничкина рассказала, что оформила выигрыш денежными средствами, часть потратила на строительство бани, а часть сберегла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...