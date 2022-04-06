Депутат ГД предложил назвать в честь Жириновского улицу в Киеве

07 апреля 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Депутат ГД предложил назвать улицу в Киеве в честь Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Придет время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. «Умер Жириновский. Его именем, наверное, можно было бы назвать улицу в Киеве, ну или переулок», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР одну из улиц в исторической части Петербурга, сообщает NEWS.ru . также сообщалось, что в тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут. Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после долгой болезни 6 апреля. В феврале стало известно, что он попал в больницу с коронавирусом. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а потом пустили слухи о смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Придет время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. «Умер Жириновский. Его именем, наверное, можно было бы назвать улицу в Киеве, ну или переулок», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР одну из улиц в исторической части Петербурга, сообщает NEWS.ru. также сообщалось, что в тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут. Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после долгой болезни 6 апреля. В феврале стало известно, что он попал в больницу с коронавирусом. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а потом пустили слухи о смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания.