06 апреля 2022

Депутат ГД предложил назвать в честь Жириновского улицу в Киеве

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Депутат ГД предложил назвать улицу в Киеве в честь Жириновского Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Придет время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

«Умер Жириновский. Его именем, наверное, можно было бы назвать улицу в Киеве, ну или переулок», — написал Матвеев в своем telegram-канале.

Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР одну из улиц в исторической части Петербурга, сообщает NEWS.ru. также сообщалось, что в тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут.

Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после долгой болезни 6 апреля. В феврале стало известно, что он попал в больницу с коронавирусом. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а потом пустили слухи о смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания.

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Придет время, когда именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского назовут улицу в Киеве. Такую надежду выразил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. «Умер Жириновский. Его именем, наверное, можно было бы назвать улицу в Киеве, ну или переулок», — написал Матвеев в своем telegram-канале. Ранее председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева предложила назвать в честь главы ЛДПР одну из улиц в исторической части Петербурга, сообщает NEWS.ru. также сообщалось, что в тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут. Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после долгой болезни 6 апреля. В феврале стало известно, что он попал в больницу с коронавирусом. В конце марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика, а потом пустили слухи о смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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