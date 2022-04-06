06 апреля 2022

Челябинский курьер банка оформил десятки кредитов на имя клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
По версии следствия, парень использовал технику компьютерного клуба и карты знакомых Фото:

Молодой челябинец, работавший курьером по доставке карт в одном из банков, поставил на поток оформление кредитов на чужие имена, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. От мошенника пострадали 18 ничего не подозревающих горожан, еще 42 сохранили свои деньги по не зависящим от него причинам.

«24-летний парень был курьером службы доставки банковских карт, получив доступ к паспортным данным клиентов, которые сохранял у себя в телефоне. Уволившись, он решил использовать их для оформления займов в микрофинансовой организации на их имена. Заявки он оформлял в одном из компьютерных клубов, а деньги получал на карты посетителей, которым платил по тысяче рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Жертвами мошенника стали 18 человек, от имени которых жулик получил 170 тысяч рублей. Сравнительно небольшие суммы оформляемых на их имя кредитов — 15 тысяч рублей — жулик объяснил тем, что «не хочет ставить потерпевших в трудную финансовую ситуацию». Еще 42 потенциальных жертв мошенника спасла автоматическая система проверки заявок, отклонившая его запросы.

На время следствия челябинец оставался под подпиской о невыезде. В ближайшее время его уголовное дело рассмотрит суд.

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Молодой челябинец, работавший курьером по доставке карт в одном из банков, поставил на поток оформление кредитов на чужие имена, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. От мошенника пострадали 18 ничего не подозревающих горожан, еще 42 сохранили свои деньги по не зависящим от него причинам. «24-летний парень был курьером службы доставки банковских карт, получив доступ к паспортным данным клиентов, которые сохранял у себя в телефоне. Уволившись, он решил использовать их для оформления займов в микрофинансовой организации на их имена. Заявки он оформлял в одном из компьютерных клубов, а деньги получал на карты посетителей, которым платил по тысяче рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Жертвами мошенника стали 18 человек, от имени которых жулик получил 170 тысяч рублей. Сравнительно небольшие суммы оформляемых на их имя кредитов — 15 тысяч рублей — жулик объяснил тем, что «не хочет ставить потерпевших в трудную финансовую ситуацию». Еще 42 потенциальных жертв мошенника спасла автоматическая система проверки заявок, отклонившая его запросы. На время следствия челябинец оставался под подпиской о невыезде. В ближайшее время его уголовное дело рассмотрит суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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