В Перми назвали топ вакансий с зарплатой выше 100 тысяч

Второе место в рейтинге зарплат у водителя-экспедитора — 130 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в апреле стала должность руководителя филиала «Первый Бит». Соискателю готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob, составившие рейтинг вакансий с самой большой зарплатой.

«В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю филиала. Ищут сотрудника с опытом использования IT-инструментов для бизнес-анализа или опытом продажи IT-продуктов, внедрения программного обеспечения, руководством IT-компаниями и опытом управления командой от пяти человек. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей, льготное ДМС и бесплатное обучение», — сообщается в исследовании.

Второе место в топе заняла должность водителя-экспедитора с категорией «Е». Специалисту готовы платить 130 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт вождения от года и опыт работы в междугородних грузоперевозках. Также потенциальному сотруднику предлагают различные социальные страхования, а также санаторно-курортное лечение.

Третье место заняла вакансия менеджера по безопасности. От соискателя требуют релевантный опыт работы от двух лет, высшее образование и знание правил техники безопасности. Обещают зарплату в 70 тысяч рублей. На четвертом и пятом месте разместились врач-хирург и начальник отдела организации труда и заработной платы, соответственно. Каждому сотруднику предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.