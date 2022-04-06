06 апреля 2022

В Перми назвали топ вакансий с зарплатой выше 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе место в рейтинге зарплат у водителя-экспедитора — 130 тысяч рублей в месяц Фото:

Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в апреле стала должность руководителя филиала «Первый Бит». Соискателю готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob, составившие рейтинг вакансий с самой большой зарплатой.

«В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю филиала. Ищут сотрудника с опытом использования IT-инструментов для бизнес-анализа или опытом продажи IT-продуктов, внедрения программного обеспечения, руководством IT-компаниями и опытом управления командой от пяти человек. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей, льготное ДМС и бесплатное обучение», — сообщается в исследовании.

Второе место в топе заняла должность водителя-экспедитора с категорией «Е». Специалисту готовы платить 130 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт вождения от года и опыт работы в междугородних грузоперевозках. Также потенциальному сотруднику предлагают различные социальные страхования, а также санаторно-курортное лечение.

Третье место заняла вакансия менеджера по безопасности. От соискателя требуют релевантный опыт работы от двух лет, высшее образование и знание правил техники безопасности. Обещают зарплату в 70 тысяч рублей. На четвертом и пятом месте разместились врач-хирург и начальник отдела организации труда и заработной платы, соответственно. Каждому сотруднику предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.

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Самой высокооплачиваемой вакансией в Перми в апреле стала должность руководителя филиала «Первый Бит». Соискателю готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob, составившие рейтинг вакансий с самой большой зарплатой. «В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю филиала. Ищут сотрудника с опытом использования IT-инструментов для бизнес-анализа или опытом продажи IT-продуктов, внедрения программного обеспечения, руководством IT-компаниями и опытом управления командой от пяти человек. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей, льготное ДМС и бесплатное обучение», — сообщается в исследовании. Второе место в топе заняла должность водителя-экспедитора с категорией «Е». Специалисту готовы платить 130 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт вождения от года и опыт работы в междугородних грузоперевозках. Также потенциальному сотруднику предлагают различные социальные страхования, а также санаторно-курортное лечение. Третье место заняла вакансия менеджера по безопасности. От соискателя требуют релевантный опыт работы от двух лет, высшее образование и знание правил техники безопасности. Обещают зарплату в 70 тысяч рублей. На четвертом и пятом месте разместились врач-хирург и начальник отдела организации труда и заработной платы, соответственно. Каждому сотруднику предлагают зарплату от 70 тысяч рублей.
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