Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 08:00
новость из сюжетаВыборы губернатора Пермского края — 2025
Избирательная комиссия Пермского края озвучила результаты первого дня голосования на выборах в регионе. Всего в них приняло участие 363 184 человека. Это 18,41% от общей численности избирателей.
«По итогам первого дня голосования 12 сентября явка избирателей по Пермскому краю c учетом ДЭГ составляет 18,41%. Это 363 184 человека», — говорится в сообщении крайизбиркома в telegram-канале комиссии.
Голосование продлится еще два дня, 13 и 14 сентября. Участки работают с 8:00 до 20:00, а проголосовать через ДЭГ (если была подана соответствующая заявка), можно круглосуточно.
Многие пермяки проголосовали на выборах в первый день
