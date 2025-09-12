Избирком рассказал, с каким результатом закончился первый день голосования на выборах в Пермском крае

В первый день голосования явка на выборах в Пермском крае составила 18,41%
Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 08:00
Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 08:00
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Избирательная комиссия Пермского края озвучила результаты первого дня голосования на выборах в регионе. Всего в них приняло участие 363 184 человека. Это 18,41% от общей численности избирателей.

«По итогам первого дня голосования 12 сентября явка избирателей по Пермскому краю c учетом ДЭГ составляет 18,41%. Это 363 184 человека», — говорится в сообщении крайизбиркома в telegram-канале комиссии.

Голосование продлится еще два дня, 13 и 14 сентября. Участки работают с 8:00 до 20:00, а проголосовать через ДЭГ (если была подана соответствующая заявка), можно круглосуточно.

Многие пермяки проголосовали на выборах в первый день
Многие пермяки проголосовали на выборах в первый день
Фото:

