Ревизоры раскрыли схему обмана в свердловских автосалонах

Мошенники в свердловских автосалонах предоставляют покупателям неверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей. О жалобах граждан на работу автосалонов управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило на официальном сайте.
«При заключении договоров купли-продажи автомобилей клиентам предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации. После приобретения стоимость автомобиля оказывается выше, чем оговаривалось до подписания договора, а комплектация автомобиля становится проще», — сообщили в пресс-службе.
За последние три года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило около 300 обращений граждан. Больше всего жалоб поступало на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Накавто», «Олимп Авто», «Брайтпарк», «Автолидер», «Симпл Авто», «АЦ Гагарина» и «Автогран+».
В схемах навязывания услуг участвуют не только автосалоны, но и банки, а также сами организации, предоставляющие услуги. Нередко в схемах участвуют посредники, через которых перечисляются денежные средства. Гражданам, которые хотят приобрести транспортные средства без навязываемых дополнительных услуг, отказывают, потому что такая продажа невыгодна продавцу.
Мошенники в свердловских автосалонах предоставляют покупателям неверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей. О жалобах граждан на работу автосалонов управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило на официальном сайте. «При заключении договоров купли-продажи автомобилей клиентам предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации. После приобретения стоимость автомобиля оказывается выше, чем оговаривалось до подписания договора, а комплектация автомобиля становится проще», — сообщили в пресс-службе. За последние три года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило около 300 обращений граждан. Больше всего жалоб поступало на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Накавто», «Олимп Авто», «Брайтпарк», «Автолидер», «Симпл Авто», «АЦ Гагарина» и «Автогран+». В схемах навязывания услуг участвуют не только автосалоны, но и банки, а также сами организации, предоставляющие услуги. Нередко в схемах участвуют посредники, через которых перечисляются денежные средства. Гражданам, которые хотят приобрести транспортные средства без навязываемых дополнительных услуг, отказывают, потому что такая продажа невыгодна продавцу.