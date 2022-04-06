Ревизоры раскрыли схему обмана в свердловских автосалонах

Больше всего жалуются на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Олимп Авто» и другие Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мошенники в свердловских автосалонах предоставляют покупателям неверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей. О жалобах граждан на работу автосалонов управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило на официальном сайте.

«При заключении договоров купли-продажи автомобилей клиентам предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации. После приобретения стоимость автомобиля оказывается выше, чем оговаривалось до подписания договора, а комплектация автомобиля становится проще», — сообщили в пресс-службе.

За последние три года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило около 300 обращений граждан. Больше всего жалоб поступало на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Накавто», «Олимп Авто», «Брайтпарк», «Автолидер», «Симпл Авто», «АЦ Гагарина» и «Автогран+».

В схемах навязывания услуг участвуют не только автосалоны, но и банки, а также сами организации, предоставляющие услуги. Нередко в схемах участвуют посредники, через которых перечисляются денежные средства. Гражданам, которые хотят приобрести транспортные средства без навязываемых дополнительных услуг, отказывают, потому что такая продажа невыгодна продавцу.