06 апреля 2022

Ревизоры раскрыли схему обмана в свердловских автосалонах

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Больше всего жалуются на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Олимп Авто» и другие Фото:

Мошенники в свердловских автосалонах предоставляют покупателям неверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей. О жалобах граждан на работу автосалонов управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило на официальном сайте.

«При заключении договоров купли-продажи автомобилей клиентам предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации. После приобретения стоимость автомобиля оказывается выше, чем оговаривалось до подписания договора, а комплектация автомобиля становится проще», — сообщили в пресс-службе.

За последние три года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило около 300 обращений граждан. Больше всего жалоб поступало на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Накавто», «Олимп Авто», «Брайтпарк», «Автолидер», «Симпл Авто», «АЦ Гагарина» и «Автогран+».

В схемах навязывания услуг участвуют не только автосалоны, но и банки, а также сами организации, предоставляющие услуги. Нередко в схемах участвуют посредники, через которых перечисляются денежные средства. Гражданам, которые хотят приобрести транспортные средства без навязываемых дополнительных услуг, отказывают, потому что такая продажа невыгодна продавцу.

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Мошенники в свердловских автосалонах предоставляют покупателям неверную информацию о стоимости и комплектации автомобилей. О жалобах граждан на работу автосалонов управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило на официальном сайте. «При заключении договоров купли-продажи автомобилей клиентам предоставляют недостоверную информацию о цене и комплектации. После приобретения стоимость автомобиля оказывается выше, чем оговаривалось до подписания договора, а комплектация автомобиля становится проще», — сообщили в пресс-службе. За последние три года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило около 300 обращений граждан. Больше всего жалоб поступало на автосалоны «Прайм», «Екб-Авто», «Накавто», «Олимп Авто», «Брайтпарк», «Автолидер», «Симпл Авто», «АЦ Гагарина» и «Автогран+». В схемах навязывания услуг участвуют не только автосалоны, но и банки, а также сами организации, предоставляющие услуги. Нередко в схемах участвуют посредники, через которых перечисляются денежные средства. Гражданам, которые хотят приобрести транспортные средства без навязываемых дополнительных услуг, отказывают, потому что такая продажа невыгодна продавцу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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