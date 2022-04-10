Reuters: Италия нашла альтернативу российскому газу

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Италия планирует увеличить импорт газа из Алжира Фото:
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Италия намерена увеличить поставки газа из Алжира. С этой целью африканскую страну посетит премьер-министр Марио Драги. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Италии.

«Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир в понедельник, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. Драги поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni (ENI.MI), министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр энергетического перехода Роберто Чинголани», — пишет Reuters.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа.

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Италия намерена увеличить поставки газа из Алжира. С этой целью африканскую страну посетит премьер-министр Марио Драги. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Италии. «Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир в понедельник, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. Драги поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni (ENI.MI), министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр энергетического перехода Роберто Чинголани», — пишет Reuters. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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