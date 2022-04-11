На рынке ОМС в Челябинской области грядут изменения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейшая в Челябинской области страховая компания «Астра-металл», специализирующаяся на обязательном медицинском страховании (ОМС), меняет «прописку» и сливается со свердловской компанией «Астрамед-МС». Это следует из данных сервиса СБИС.

«Страховая медицинская компания „Астрамед-МС“ (СМК „АСТРАМЕД-МС“) уведомляет, что Внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО Страховая медицинская компания „Астра-металл“ (СМК „АСТРА-МЕТАЛЛ“). В результате реорганизации страховая медицинская компания „АСТРАМЕД-МС“ продолжит деятельность, а ООО страховая медицинская компания „АСТРА-МЕТАЛЛ“ прекратится», — говорится в уведомлении, размещенном на сайте СБИС.

Аналогичная страница компании «Астра-металл» содержит сведения, что она находится в стадии реорганизации. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, запущена «процедура реорганизации юридического лица в форме присоединения». Регистрирующим органом заявлена Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

В компанию отправлен запрос с просьбой пояснить, как реорганизация компании скажется на ОМС жителей Челябинской области. На момент публикации ответ получен не был.

Компания «Астра-металл» была создана в 1992 году в Магнитогорске. На данный момент она работает в Челябинской области и в Башкортостане. К началу марту в ней застрахованы по ОМС 1 млн 453 тысячи 683 человека, из них почти 1,4 млн — в Челябинской области.

Скрин: сайт СБИС

Скрин: сайт СБИС

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