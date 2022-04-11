Почти 1 800 пар, проживших вместе больше 50 лет, получит деньги от властей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почти 1 800 супружеских пар в Тюменской области подали заявки на получение выплат к юбилеям семейной жизни. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. Ранее выплату за крепкие браки ввел губернатор Александр Моор, она составляет от 20 до 45 тысяч рублей.

«Почти 1800 семейных пар Тюменской области обратились за получением единовременных выплат в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Принято решений о предоставлении выплат на общую сумму почти 6,5 млн рублей», — сообщает инфоцентр правительства в Telegram.

По данным властей, чаще всего за деньгами обращаются те тюменцы, которые отмечают 50-летие брака. Выплату для крепких пар в марте 2022 года ввел губернатор Александр Моор.

Семьи могут получить от 20 до 45 тысяч рублей в зависимости от количества лет, прожитых вместе. Деньги выплачивают в тот год, когда празднуется юбилей. Супруги должны иметь гражданство РФ и жить в регионе не менее пяти лет.