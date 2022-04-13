Из Челябинска в Москву в майские праздники запустят новые поезда

В Москву отправятся два дополнительных поезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На период майских праздников «Российские железные дороги»‎ (РЖД) назначили два дополнительных поезда из Челябинска в Москву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это решение принято в связи с повышенным спросом на поездки в выходные и праздничные дни. ‎

«Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае Уральским филиалом Федеральной пассажирской компании назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они обеспечат перевозку пассажиров в столицу России», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Поезд №283/284 из Челябинска в Москву отправится 28 апреля в 08:19 (здесь и далее время местное), обратно из Москвы — 29 апреля в 22:40. Еще Поезд №189/190 отправится из столицы Южного Урала 9 мая в 16:45, обратно из Москвы — 11 мая в 09:40, уточнили в пресс-службе железной дороги.

Всего на время майских праздников холдинг «РЖД» назначил более 400 дополнительных поездов. При росте спроса на билеты количество предлагаемых мест будет увеличено.