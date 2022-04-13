Из Челябинска в Москву в майские праздники запустят новые поезда

На период майских праздников «Российские железные дороги» (РЖД) назначили два дополнительных поезда из Челябинска в Москву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это решение принято в связи с повышенным спросом на поездки в выходные и праздничные дни.
«Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае Уральским филиалом Федеральной пассажирской компании назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они обеспечат перевозку пассажиров в столицу России», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Поезд №283/284 из Челябинска в Москву отправится 28 апреля в 08:19 (здесь и далее время местное), обратно из Москвы — 29 апреля в 22:40. Еще Поезд №189/190 отправится из столицы Южного Урала 9 мая в 16:45, обратно из Москвы — 11 мая в 09:40, уточнили в пресс-службе железной дороги.
Всего на время майских праздников холдинг «РЖД» назначил более 400 дополнительных поездов. При росте спроса на билеты количество предлагаемых мест будет увеличено.
На период майских праздников «Российские железные дороги» (РЖД) назначили два дополнительных поезда из Челябинска в Москву. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это решение принято в связи с повышенным спросом на поездки в выходные и праздничные дни. «Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период выходных и праздничных дней в мае Уральским филиалом Федеральной пассажирской компании назначены дополнительные поезда дальнего следования. Они обеспечат перевозку пассажиров в столицу России», — сообщает пресс-служба ЮУЖД. Поезд №283/284 из Челябинска в Москву отправится 28 апреля в 08:19 (здесь и далее время местное), обратно из Москвы — 29 апреля в 22:40. Еще Поезд №189/190 отправится из столицы Южного Урала 9 мая в 16:45, обратно из Москвы — 11 мая в 09:40, уточнили в пресс-службе железной дороги. Всего на время майских праздников холдинг «РЖД» назначил более 400 дополнительных поездов. При росте спроса на билеты количество предлагаемых мест будет увеличено.