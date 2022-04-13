В Тюмени на продажу выставили помещение стриптиз клуба. Фото

14 апреля 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Помещение стриптиз клуба составляет 400 квадратных метров Фото: Алексей Колчин © URA.RU В центре Тюмени за 78 млн рублей продается помещение стриптиз клуба. Объявление опубликовано риэлтерской компанией «Этажи». «Продается помещение 400 квадратных метров с сетевым арендатором „Барсук“ — мужской досуговый клуб. Помещение имеет четыре входа. Все по правилам пожарной безопасности. В помещении сделан стилизованный ремонт», — говорится в объявлении. Помещение расположено в историческом центре Тюмени. Также в объявлении уверяют, что приобретение данного объекта недвижимости — отличное вложение денег. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 70 млн рублей. Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи» Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В центре Тюмени за 78 млн рублей продается помещение стриптиз клуба. Объявление опубликовано риэлтерской компанией «Этажи». «Продается помещение 400 квадратных метров с сетевым арендатором „Барсук“ — мужской досуговый клуб. Помещение имеет четыре входа. Все по правилам пожарной безопасности. В помещении сделан стилизованный ремонт», — говорится в объявлении. Помещение расположено в историческом центре Тюмени. Также в объявлении уверяют, что приобретение данного объекта недвижимости — отличное вложение денег. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 70 млн рублей.