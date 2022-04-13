Помещение стриптиз клуба составляет 400 квадратных метров
В центре Тюмени за 78 млн рублей продается помещение стриптиз клуба. Объявление опубликовано риэлтерской компанией «Этажи».
«Продается помещение 400 квадратных метров с сетевым арендатором „Барсук“ — мужской досуговый клуб. Помещение имеет четыре входа. Все по правилам пожарной безопасности. В помещении сделан стилизованный ремонт», — говорится в объявлении.
Помещение расположено в историческом центре Тюмени. Также в объявлении уверяют, что приобретение данного объекта недвижимости — отличное вложение денег. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 70 млн рублей.
Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»
Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»
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