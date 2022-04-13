13 апреля 2022
12 апреля 2022

В Тюмени на продажу выставили помещение стриптиз клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, ноги, путаны, чулки, проститутка, эротика, секс, колготки, бордель, проституки
Помещение стриптиз клуба составляет 400 квадратных метров Фото:

В центре Тюмени за 78 млн рублей продается помещение стриптиз клуба. Объявление опубликовано риэлтерской компанией «Этажи».

«Продается помещение 400 квадратных метров с сетевым арендатором „Барсук“ — мужской досуговый клуб. Помещение имеет четыре входа. Все по правилам пожарной безопасности. В помещении сделан стилизованный ремонт», — говорится в объявлении.

Помещение расположено в историческом центре Тюмени. Также в объявлении уверяют, что приобретение данного объекта недвижимости — отличное вложение денег. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 70 млн рублей.

Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»

Фото: официальный сайт агентства недвижимости «Этажи»

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

В центре Тюмени за 78 млн рублей продается помещение стриптиз клуба. Объявление опубликовано риэлтерской компанией «Этажи». «Продается помещение 400 квадратных метров с сетевым арендатором „Барсук“ — мужской досуговый клуб. Помещение имеет четыре входа. Все по правилам пожарной безопасности. В помещении сделан стилизованный ремонт», — говорится в объявлении. Помещение расположено в историческом центре Тюмени. Также в объявлении уверяют, что приобретение данного объекта недвижимости — отличное вложение денег. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставлена трехкомнатная квартира за 70 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...