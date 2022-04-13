Власти РФ раскрыли, как будут платить пенсии беженцам из Донбасса

13 апреля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Пенсии получат те, кто жил в РФ и имеет российский паспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Беженцы из Донбасса и Украины имеют право на получение пенсии в РФ, если являются гражданами России или постоянно проживали на ее территории. Об этом сообщается на сайте Министерства труда РФ. «Право на пенсионное обеспечение в Российской Федерации из числа лиц, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины и временно размещенных на территории Российской Федерации, имеют граждане РФ, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ и лица, имеющие статус беженца. В отношении граждан РФ, прибывших с территории ДНР и ЛНР, в стаж учитываются периоды работы на территории Украинской ССР (до 1 января 1991 года), независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР», — говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT. Количество беженцев из Донбасса достигло 752 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, используют их как живой щит, уничтожают жилые дома и городские кварталы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Беженцы из Донбасса и Украины имеют право на получение пенсии в РФ, если являются гражданами России или постоянно проживали на ее территории. Об этом сообщается на сайте Министерства труда РФ. «Право на пенсионное обеспечение в Российской Федерации из числа лиц, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины и временно размещенных на территории Российской Федерации, имеют граждане РФ, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ и лица, имеющие статус беженца. В отношении граждан РФ, прибывших с территории ДНР и ЛНР, в стаж учитываются периоды работы на территории Украинской ССР (до 1 января 1991 года), независимо от факта уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет ПФР», — говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. В апреле правительство РФ увеличило финансирование на данные выплаты, передает RT. Количество беженцев из Донбасса достигло 752 тысяч человек, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, используют их как живой щит, уничтожают жилые дома и городские кварталы.