СК возбудил дело из-за обстрела погранпункта в Курской области

14 апреля 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил расследовать обстрел погранпункта в Курской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия (обстрела погранпункта в Курской области — прим. URA.RU), зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении. Информация опубликована на официальном сайте СК РФ. 13 апреля стало известно, что в деревне Гордеевка Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной. Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что пограничный наряд со стороны Украины был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем российские пограничники подавили нападение. Сообщалось, что жертв и разрушений нет. ВСУ уже наносили удары по территории России. 9 апреля пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия (обстрела погранпункта в Курской области — прим. URA.RU), зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении. Информация опубликована на официальном сайте СК РФ. 13 апреля стало известно, что в деревне Гордеевка Курской области обстреляли пропускной пункт на границе с Украиной. Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что пограничный наряд со стороны Украины был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем российские пограничники подавили нападение. Сообщалось, что жертв и разрушений нет. ВСУ уже наносили удары по территории России. 9 апреля пограничный пост около деревни Елизаветовка Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.