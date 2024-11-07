Орбан: помощь Украине теперь «открытый вопрос»

Запад устал выделять деньги Украине, заявил ОрбанФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении.
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Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении.