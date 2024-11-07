Орбан: помощь Украине теперь «открытый вопрос»

08 ноября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Запад устал выделять деньги Украине, заявил Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении.