07 ноября 2024

Орбан: помощь Украине теперь «открытый вопрос»

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Запад устал выделять деньги Украине, заявил Орбан Фото:

Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении.

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Помощь Украине со стороны стран Европы и Соединенных Штатов Америки остается «открытым вопросом». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Пакет мер недостаточен для дальнейшего финансирования Украины, а западные страны устали выделять деньги», — об этом заявил Орбан, пишет Bloomberg. По его словам, это связано с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США. Орбан отметил, что страны Евросоюза продолжат работать в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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