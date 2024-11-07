Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт на Украине

08 ноября 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что быстрое решение конфликта с Россией приведет к потерям для Украины. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на портале «РБК Украина». Зеленский также отметил, что прекращение огня может стать выгодным для России, считая это «прекрасной моделью» для нее. Он выразил свои сомнения относительно быстрого завершения конфликта, несмотря на желание бывшего президента США Дональда Трампа его закончить: «Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — подчеркнул украинский лидер. Владимир Зеленский подчеркивает важность тщательного анализа ситуации и необходимость более длительного времени для обсуждения возможных шагов по завершению конфликта. Он также выразил уверенность в желании Дональда Трампа быстро разрешить конфликт, однако подчеркнул, что реальные переговоры еще не начались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что быстрое решение конфликта с Россией приведет к потерям для Украины. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на портале «РБК Украина». Зеленский также отметил, что прекращение огня может стать выгодным для России, считая это «прекрасной моделью» для нее. Он выразил свои сомнения относительно быстрого завершения конфликта, несмотря на желание бывшего президента США Дональда Трампа его закончить: «Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — подчеркнул украинский лидер. Владимир Зеленский подчеркивает важность тщательного анализа ситуации и необходимость более длительного времени для обсуждения возможных шагов по завершению конфликта. Он также выразил уверенность в желании Дональда Трампа быстро разрешить конфликт, однако подчеркнул, что реальные переговоры еще не начались.