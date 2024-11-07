Сегодня в Кремле прошла церемония чествования выдающихся деятелей культуры, в ходе которой певцу Shamanу (настоящее имя — Ярослав Дронов) было вручено звание заслуженного артиста России. Это звание он получил по указу президента России Владимира Путина, который высоко оценил его вклад в развитие российской культуры и многолетнюю творческую деятельность.
«Сегодня в Кремле состоялось чествование граждан, которые внесли особый вклад в культуру страны. Среди них и Ярослав Дронов, который получил звание заслуженного артиста России», — пишет Stathit.
Артист был удостоен почетного знака, который вручил ему политик Сергей Кириенко. Событие было запечатлено на фотографиях, сделанных певицей Зарой. Она в этот же день получила орден Дружбы. «Уважаемый Сергей Владиленович, уважаемые гости, буду краток! Служу России! Победа будет за нами!» — выразил Shaman свои чувства короткой, но вдохновляющей речью.
В июле президент России Владимир Путин присудил звание заслуженного артиста РФ Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman. Указ о присвоении звания был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Эта почесть признание вклада певца в развитие искусства и культуры страны.
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