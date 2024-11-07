07 ноября 2024

«Поговорим»: Трамп заявил о перспективах общения с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп планирует разговаривать с Путиным Фото:

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я думаю, мы поговорим», — заявил Трамп с беседе с журналистами NBC News. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он контактировать с президентом России. Отмечается, что накануне Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC News. «Я думаю, мы поговорим», — заявил Трамп с беседе с журналистами NBC News. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он контактировать с президентом России. Отмечается, что накануне Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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