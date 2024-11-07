«Поговорим»: Трамп заявил о перспективах общения с Путиным

08 ноября 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Трамп планирует разговаривать с Путиным Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC News. «Я думаю, мы поговорим», — заявил Трамп с беседе с журналистами NBC News. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он контактировать с президентом России. Отмечается, что накануне Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью NBC News. «Я думаю, мы поговорим», — заявил Трамп с беседе с журналистами NBC News. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли он контактировать с президентом России. Отмечается, что накануне Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.