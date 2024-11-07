Путин сделал заявление о единой валюте БРИКС

Россия не планирует отказываться от доллара, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент еще рано говорить о появлении единой валюты БРИКС. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«О единой валюте БРИКС рано говорить», — заявил Путин. Он также отметил, что Россия не стремится и не планирует отказываться от доллара.
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