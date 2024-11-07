Путин сделал заявление о единой валюте БРИКС

Путин: о единой валюте БРИКС рано говорить

08 ноября 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Россия не планирует отказываться от доллара, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент еще рано говорить о появлении единой валюты БРИКС. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «О единой валюте БРИКС рано говорить», — заявил Путин. Он также отметил, что Россия не стремится и не планирует отказываться от доллара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент еще рано говорить о появлении единой валюты БРИКС. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «О единой валюте БРИКС рано говорить», — заявил Путин. Он также отметил, что Россия не стремится и не планирует отказываться от доллара.