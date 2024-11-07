07 ноября 2024

Путин сделал заявление о единой валюте БРИКС

Путин: о единой валюте БРИКС рано говорить
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Россия не планирует отказываться от доллара, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент еще рано говорить о появлении единой валюты БРИКС. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«О единой валюте БРИКС рано говорить», — заявил Путин. Он также отметил, что Россия не стремится и не планирует отказываться от доллара.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент еще рано говорить о появлении единой валюты БРИКС. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «О единой валюте БРИКС рано говорить», — заявил Путин. Он также отметил, что Россия не стремится и не планирует отказываться от доллара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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