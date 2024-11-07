Валдайский форум 2024: от Путина ждут заявлений о выборах в США и переговорах по Украине

Путин выступит на «Валдае» 7 ноября
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Путин ежегодно выступает на "Валдае", сейчас он заговорит о мире
Путин ежегодно выступает на "Валдае", сейчас он заговорит о мире Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Президент России Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Пленарное заседание подведет итог форума, который проходит с 4 ноября в Сочи.

История создания клуба

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь места, где прошла первая конференция, — озера Валдай в Великом Новгороде. За время своего существования клуб привлек более 9 тысяч участников, включая ученых, исследователей, политических и общественных деятелей со всего мира. В ходе форума обсуждаются вопросы в таких сферах как политология, экономика, история и международные отношения. С момента создания клуба президент России Владимир Путин традиционно выступает перед его участниками. 

Что обсуждают на «Валдае» в этом году

Цель конференции 2024 года — предложить не западные идеи для решения мировых проблем и дать понять, что у ведущих развитых стран нет монополии на формулирование способов развития. Среди тем для обсуждения названы многополярность, глобальные альтернативы, в частности, БРИКС, развитие региона «Большая Евразия» и перспективы возвращения дипломатии. На конференции запланированы выступления 140 участников из 50 стран мира. 

Когда выступит Путин

Тема заседания, в котором примет участие президент Путин, — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». По прогнозу генерального директора федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, президент может затронуть вопросы переговоров с Украиной и результаты выборов в США, а также желание многих стран присоединиться к БРИКС. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте дискуссионного клуба. Также пленарное заседание традиционно покажут российские телеканалы.

Главные заявления президента прошлых лет

В 2022 году на Валдайском форуме, прошедшем после начала спецоперации, Путин заявил, что русские и украинцы — один народ. На уточняющий вопрос, можно ли тогда считать СВО гражданской войной, глава государства ответил положительно. «Отчасти да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению», — заявил Путин. 

В 2023 году президент дал понять, что положит конец гегемонии США и Евросоюза. Он указал на то, что в мире формируется более мощный блок из стран, которые тоже думают о собственном суверенитете и интересах, но не в ущерб другим. Прошлогоднее выступление Путина на «Валдае» было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое, и вошло в золотую десятку лучших выступлений года.

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Президент России Владимир Путин 7 ноября выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Пленарное заседание подведет итог форума, который проходит с 4 ноября в Сочи. История создания клуба Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и назван в честь места, где прошла первая конференция, — озера Валдай в Великом Новгороде. За время своего существования клуб привлек более 9 тысяч участников, включая ученых, исследователей, политических и общественных деятелей со всего мира. В ходе форума обсуждаются вопросы в таких сферах как политология, экономика, история и международные отношения. С момента создания клуба президент России Владимир Путин традиционно выступает перед его участниками.  Что обсуждают на «Валдае» в этом году Цель конференции 2024 года — предложить не западные идеи для решения мировых проблем и дать понять, что у ведущих развитых стран нет монополии на формулирование способов развития. Среди тем для обсуждения названы многополярность, глобальные альтернативы, в частности, БРИКС, развитие региона «Большая Евразия» и перспективы возвращения дипломатии. На конференции запланированы выступления 140 участников из 50 стран мира.  Когда выступит Путин Тема заседания, в котором примет участие президент Путин, — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». По прогнозу генерального директора федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, президент может затронуть вопросы переговоров с Украиной и результаты выборов в США, а также желание многих стран присоединиться к БРИКС. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте дискуссионного клуба. Также пленарное заседание традиционно покажут российские телеканалы. Главные заявления президента прошлых лет В 2022 году на Валдайском форуме, прошедшем после начала спецоперации, Путин заявил, что русские и украинцы — один народ. На уточняющий вопрос, можно ли тогда считать СВО гражданской войной, глава государства ответил положительно. «Отчасти да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению», — заявил Путин.  В 2023 году президент дал понять, что положит конец гегемонии США и Евросоюза. Он указал на то, что в мире формируется более мощный блок из стран, которые тоже думают о собственном суверенитете и интересах, но не в ущерб другим. Прошлогоднее выступление Путина на «Валдае» было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое, и вошло в золотую десятку лучших выступлений года.
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