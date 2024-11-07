07 ноября 2024

Госдеп США поддержит Зеленского в начале мирных переговоров с Россией

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Власти США пока не видели намерений Путина вступать в переговоры
Власти США пока не видели намерений Путина вступать в переговоры Фото:
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Правительство Соединенных Штатов Америки поддержит президента Украины Владимира Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с Россией. Об этом этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

«США поддержит Зеленского, если тот решит начать мировые переговоры с Россией», — сказал Миллер на видео в YouTube-канале ведомства. По его словам, американские власти не намерены в срочном порядке навязывать выход в мировые соглашения. Он добавил, что США «не видели ни одного подтверждения намерений» от президента РФ Владимира Путина о готовности выйти из конфликта не на условиях, которые он прописал.

Ранее URA.RU писало об отказе президента Украины Владимира Зеленского от международной помощи в организации переговоров с Россией. Вместо этого он потребовал больше оружия.

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Правительство Соединенных Штатов Америки поддержит президента Украины Владимира Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с Россией. Об этом этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер. «США поддержит Зеленского, если тот решит начать мировые переговоры с Россией», — сказал Миллер на видео в YouTube-канале ведомства. По его словам, американские власти не намерены в срочном порядке навязывать выход в мировые соглашения. Он добавил, что США «не видели ни одного подтверждения намерений» от президента РФ Владимира Путина о готовности выйти из конфликта не на условиях, которые он прописал. Ранее URA.RU писало об отказе президента Украины Владимира Зеленского от международной помощи в организации переговоров с Россией. Вместо этого он потребовал больше оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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