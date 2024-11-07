ЦБ будет ограничивать банки в выдаче кредитов

Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил доработку законопроекта, который расширяет полномочия Центрального банка России (ЦБ) в сфере применения макропруденциальных лимитов для ипотечных и автокредитов. Согласно поправкам, ЦБ сможет начать использовать эти меры с 1 апреля 2025 года.
«Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, уточняется, что регулятор сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 года. Доработанный текст поправок (№ 531412-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента», — передает «Интефакс».
Макропруденциальные лимиты предназначены для контроля и снижения системного риска в финансовой системе России, а также для ограничения выдачи рискованных кредитов. Дополнительно, в доработанной версии законопроекта указывается, что новые полномочия ЦБ не будут распространяться на кредиты, обеспеченные залогом воздушных или морских и речных судов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.
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