07 ноября 2024

ЦБ будет ограничивать банки в выдаче кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект, который расширит права ЦБ, рассмотрят в Госдуме
Законопроект, который расширит права ЦБ, рассмотрят в Госдуме Фото:

Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил доработку законопроекта, который расширяет полномочия Центрального банка России (ЦБ) в сфере применения макропруденциальных лимитов для ипотечных и автокредитов. Согласно поправкам, ЦБ сможет начать использовать эти меры с 1 апреля 2025 года.

«Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, уточняется, что регулятор сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 года. Доработанный текст поправок (№ 531412-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента», — передает «Интефакс».

Макропруденциальные лимиты предназначены для контроля и снижения системного риска в финансовой системе России, а также для ограничения выдачи рискованных кредитов. Дополнительно, в доработанной версии законопроекта указывается, что новые полномочия ЦБ не будут распространяться на кредиты, обеспеченные залогом воздушных или морских и речных судов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

Ранее URA.RU писало о поднятии ключевой ставки Банком России до 21%. О том, что это значит и как отразится на россиянах — в материале агентства.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил доработку законопроекта, который расширяет полномочия Центрального банка России (ЦБ) в сфере применения макропруденциальных лимитов для ипотечных и автокредитов. Согласно поправкам, ЦБ сможет начать использовать эти меры с 1 апреля 2025 года. «Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, уточняется, что регулятор сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 года. Доработанный текст поправок (№ 531412-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента», — передает «Интефакс». Макропруденциальные лимиты предназначены для контроля и снижения системного риска в финансовой системе России, а также для ограничения выдачи рискованных кредитов. Дополнительно, в доработанной версии законопроекта указывается, что новые полномочия ЦБ не будут распространяться на кредиты, обеспеченные залогом воздушных или морских и речных судов. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 ноября. Ранее URA.RU писало о поднятии ключевой ставки Банком России до 21%. О том, что это значит и как отразится на россиянах — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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