Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение о безопасности

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Накануне Зеленский прибыл в Венгрию Фото:

Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности из-за разногласий по вопросу поддержки вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил этот момент на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества, информацию предоставило агентство ТАСС.

«Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет (пункта, касающегося) поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», — уточнил Зеленский.

Накануне Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Отмечалось, что он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

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Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности из-за разногласий по вопросу поддержки вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил этот момент на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества, информацию предоставило агентство ТАСС. «Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет (пункта, касающегося) поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», — уточнил Зеленский. Накануне Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Отмечалось, что он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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