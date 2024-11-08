Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение о безопасности

08 ноября 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Накануне Зеленский прибыл в Венгрию Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности из-за разногласий по вопросу поддержки вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил этот момент на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества, информацию предоставило агентство ТАСС. «Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет (пункта, касающегося) поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», — уточнил Зеленский. Накануне Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Отмечалось, что он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и Венгрия не смогли подписать двустороннее соглашение о безопасности из-за разногласий по вопросу поддержки вступления Украины в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил этот момент на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества, информацию предоставило агентство ТАСС. «Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет (пункта, касающегося) поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан», — уточнил Зеленский. Накануне Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Отмечалось, что он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.