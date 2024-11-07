Депутата Госдумы Адама Делимханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Указом президента России <…> депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов, награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. Награда предложена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — указал Кадыров.
Глава Чечни также отметил, что Адам Делимханов внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона и его социально-экономическое развитие. Парламентарий умело сочетает стратегическое мышление с оперативностью.
Ранее URA.RU писало о том, что Адам Делимханов хочет отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области. По словам депутата, подобный запрет — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.