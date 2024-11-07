07 ноября 2024

Делимханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

© Служба новостей «URA.RU»
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Делмиханов получил награду за активную законотворческую деятельность
Делмиханов получил награду за активную законотворческую деятельность Фото:

Депутата Госдумы Адама Делимханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Указом президента России <…> депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов, награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. Награда предложена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — указал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что Адам Делимханов внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона и его социально-экономическое развитие. Парламентарий умело сочетает стратегическое мышление с оперативностью.

Ранее URA.RU писало о том, что Адам Делимханов хочет отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области. По словам депутата, подобный запрет — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.

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Депутата Госдумы Адама Делимханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Указом президента России <…> депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов, награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. Награда предложена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — указал Кадыров. Глава Чечни также отметил, что Адам Делимханов внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона и его социально-экономическое развитие. Парламентарий умело сочетает стратегическое мышление с оперативностью. Ранее URA.RU писало о том, что Адам Делимханов хочет отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области. По словам депутата, подобный запрет — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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